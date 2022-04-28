В Белгородской области под обстрел со стороны Украины попала гуманитарная колонна

Под Белгородом под обстрел со стороны Украины попала гуманитарная колонна. Соответствующие данные утром в четверг, 28 апреля, предоставили сотрудникам средств массовой информации добровольцы.
Колонна попала под обстрел накануне, когда возвращалась из Харьковской области, куда доставлялась помощи, собранная РПЦ и общественной организацией "Внуки". Представитель организации Алена Березовская заявила, что речь идет о прицельном минометном обстреле в населенном пункте Журавлевка.
Известно, что в результате случившегося никто не пострадал.