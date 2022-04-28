В Белгородской области под обстрел со стороны Украины попала гуманитарная колонна

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28 апреля 2022, 10:12 Источник: РИА "Новости"

гуманитарная колонна, Dmitry Sharomov/Russian Look

Под Белгородом под обстрел со стороны Украины попала гуманитарная колонна. Соответствующие данные утром в четверг, 28 апреля, предоставили сотрудникам средств массовой информации добровольцы.

Колонна попала под обстрел накануне, когда возвращалась из Харьковской области, куда доставлялась помощи, собранная РПЦ и общественной организацией "Внуки". Представитель организации Алена Березовская заявила, что речь идет о прицельном минометном обстреле в населенном пункте Журавлевка.

Известно, что в результате случившегося никто не пострадал.