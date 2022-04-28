Мария Захарова назвала мерой идиотического характера инициативу США о признании России страной — спонсором терроризма

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28 апреля 2022, 09:16

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, MFA Russia / globallookpress.com

Спикер российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала мерой идиотического характера инициативу Соединенных Штатов о признании РФ страной — спонсором терроризма. Об этом информирует ТАСС.

«Захарова назвала мерой идиотического характера инициативу США о признании РФ страной — спонсором терроризма, это не останется без ответа, отметила официальный представитель МИД РФ», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале агентства.

Некоторое время назад глава американского Госдепартамента Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон рассматривает возможность внесения России в свой список государств — спонсоров терроризма из-за ситуации на Украине.

Ранее сегодня сообщалось, что Херсонская область, подконтрольная военным РФ, с 1 мая начнет переходить в рублевую зону.