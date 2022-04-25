Кадыров: чеченский спецназ и силы ЛНР атаковали последние позиции украинцев в городе Рубежное, «нанеся им огромные потери»

Аргументы Недели → Политика 13+

25 апреля 2022, 14:58

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, Kremlin Pool / globallookpress.com

Чеченский спецназ и силы Луганской народной республики атаковали последние позиции украинцев в городе Рубежное, «нанеся им огромные потери». Об этом написал в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Мой брат, ответственный за Луганское направление, советник главы ЧР Апты Алаудинов сообщает о полном освобождении города Рубежное от украинских националистов. Как сообщает Апты Аронович, спецподразделения "Ахмат" совместно с разведподразделениями 2-го армейского корпуса ЛНР атаковали последние позиции украинцев в городе, нанеся им огромные потери», — говорится в публикации Кадырова.

По его словам, «последняя группа бандеровцев бросила свои укрепленные позиции и спешно покинула линию боевых действий».

Ранее сегодня сообщалось, что президент России Владимир Путин назвал странной позицию дипломатических представителей Европейского союза и Соединенных Штатов, открыто желающих урегулирования на Украине путем победы Киева на поле боя.