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Президент Путин: у Запада не получается расколоть российское общество и разрушить страну изнутри

, 14:02

Президент Путин: у Запада не получается расколоть российское общество и разрушить страну изнутри
Президент России Владимир Путин, Kremlin Pool / globallookpress.com

У Запада не получается расколоть российское общество и разрушить страну изнутри. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступил президент РФ Владимир Путин.

«Путин: на первый план у Запада выходит задача расколоть российское общество, разрушить страну изнутри, но и это не получается», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале информационного агентства.

Как сообщалось ранее, официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова указала на то, что разногласия Москвы с Соединенными Штатами и Европой возникли из-за длительного игнорирования интересов безопасности РФ.

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