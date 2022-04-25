Президент Путин: у Запада не получается расколоть российское общество и разрушить страну изнутри

У Запада не получается расколоть российское общество и разрушить страну изнутри. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступил президент РФ Владимир Путин.
«Путин: на первый план у Запада выходит задача расколоть российское общество, разрушить страну изнутри, но и это не получается», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале информационного агентства.
Как сообщалось ранее, официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова указала на то, что разногласия Москвы с Соединенными Штатами и Европой возникли из-за длительного игнорирования интересов безопасности РФ.