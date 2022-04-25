Президент Путин: у Запада не получается расколоть российское общество и разрушить страну изнутри

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25 апреля 2022, 14:02

Президент России Владимир Путин, Kremlin Pool / globallookpress.com

У Запада не получается расколоть российское общество и разрушить страну изнутри. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступил президент РФ Владимир Путин.

«Путин: на первый план у Запада выходит задача расколоть российское общество, разрушить страну изнутри, но и это не получается», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале информационного агентства.

Как сообщалось ранее, официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова указала на то, что разногласия Москвы с Соединенными Штатами и Европой возникли из-за длительного игнорирования интересов безопасности РФ.