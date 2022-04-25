Россия потребовала от властей Украины немедленно отдать приказ об освобождении мирных граждан на «Азовстали», если они там есть

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25 апреля 2022, 13:45

Украинские военные, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Российская Федерация потребовала от властей Украины немедленно отдать приказ об освобождении мирных граждан на металлургическом комбинате «Азовсталь» в Мариуполе, если они там есть.

Межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию заявил, что для выхода представителей гражданского населения с территории «Азовстали» нет никаких препятствий, кроме «принципиального решения самих киевских властей и командиров националистических формирований продолжать удерживать мирных граждан в качестве “живого щита”».

«В случае, если мирные граждане все-таки находятся на металлургическом комбинате, то мы категорически требуем от киевских властей немедленно отдать соответствующий приказ командирам националистических формирований для их освобождения», — говорится в заявлении штаба, опубликованном в Telegram-канале российского министерства обороны.

Как сообщалось ранее сегодня, лидер ДНР Денис Пушилин указал, что на «Азовстали» находятся от одной до двух с половиной тысяч украинских националистов.