Лидер ДНР Пушилин: на «Азовстали» в Мариуполе находятся от одной до двух с половиной тысяч украинских националистов

На территории металлургического комбината «Азовсталь» в городе Мариуполе в настоящий момент находятся от одной до двух с половиной тысяч украинских националистов. Соответствующую информацию, как передает ТАСС, озвучил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.
«На "Азовстали" находятся от одной до двух с половиной тысяч украинских националистов», — процитирован политик в публикации, размещенной в Telegram-канале российского агентства.
Как сообщалось ранее в понедельник, председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что Украина не будет изменять в своей Конституции существующие пункты о намерении присоединиться к Североатлантическому альянсу.