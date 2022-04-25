Лидер ДНР Пушилин: на «Азовстали» в Мариуполе находятся от одной до двух с половиной тысяч украинских националистов

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25 апреля 2022, 13:00

Глава ДНР Денис Пушилин, denis-pushilin.ru / globallookpress.com

На территории металлургического комбината «Азовсталь» в городе Мариуполе в настоящий момент находятся от одной до двух с половиной тысяч украинских националистов. Соответствующую информацию, как передает ТАСС, озвучил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

«На "Азовстали" находятся от одной до двух с половиной тысяч украинских националистов», — процитирован политик в публикации, размещенной в Telegram-канале российского агентства.

Как сообщалось ранее в понедельник, председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что Украина не будет изменять в своей Конституции существующие пункты о намерении присоединиться к Североатлантическому альянсу.