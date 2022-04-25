Минобороны сообщает, что ВС России и силы ДНР прекращают любые боевые действия рядом с заводом «Азовсталь»

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25 апреля 2022, 12:49 Источник: РИА "Новости"

Минобороны РФ, Konstantin Kokoshkin/globallook.com

В Министерстве обороны Российской Федерации заявили, что ВС РФ и силы ДНР с 14:00 понедельника по московскому времени в одностороннем порядке прекращают любые боевые действия рядом с "Азовсталью".

В оборонном ведомстве подчеркнули, что нет никаких препятствий для выхода мирных жителей с территории завода "Азовсталь". Исключение составляют решения официального Киева и украинских националистов удерживать граждан в качестве "живого щита".

Напомним, ранее Украина предложила России провести новый раунд переговоров у стен "Азовстали".