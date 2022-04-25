Замглавы МИД РФ Руденко заявил, что ничего не слышал о подготовке российскими властями какого-либо «референдума в Херсоне»

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25 апреля 2022, 12:27

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко, MFA Russia / globallookpress.com

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко отметил, что ничего не слышал о подготовке властями страны какого-либо «референдума в Херсоне». Об этом информирует ТАСС.

«Замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что не слышал ничего о подготовке российскими властями какого-либо "референдума в Херсоне"», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале агентства.

Ранее руководитель временной гражданской администрации освобожденной территории Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что после стабилизации ситуации в районах региона может пройти референдум или опрос граждан о политическом будущем данного образования.