Замглавы МИД Руденко заявил, что для встречи делегаций Москвы и Киева нужны содержательные договоренности

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25 апреля 2022, 12:25 Источник: РИА "Новости"

МИД, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко заявил в понедельник, 25 апреля, что очная встреча делегаций России и Украины может состояться, как только будут достигнуты содержательные договоренности.

Андрей Руденко в рамках разговора с представителями средств массовой информации отметил, что необходимы договоренности Москвы и Киева, по которым можно провести предметный обмен мнениями. Уточняется, что только в этом случае вопрос будет рассматриваться очно.

"Пока такого нет", – заключил сегодня дипломат.