Замглавы МИД Руденко заявил, что для встречи делегаций Москвы и Киева нужны содержательные договоренности

Заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко заявил в понедельник, 25 апреля, что очная встреча делегаций России и Украины может состояться, как только будут достигнуты содержательные договоренности.
Андрей Руденко в рамках разговора с представителями средств массовой информации отметил, что необходимы договоренности Москвы и Киева, по которым можно провести предметный обмен мнениями. Уточняется, что только в этом случае вопрос будет рассматриваться очно.
"Пока такого нет", – заключил сегодня дипломат.