Спикер Рады Стефанчук: Украина не будет изменять в Конституции существующие пункты о намерении вступить в НАТО

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25 апреля 2022, 12:01

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, Hennadii Minchenko / globallookpress.com

Украина не будет изменять в своей Конституции существующие пункты о намерении бывшей советской республики присоединиться к Североатлантическому альянсу. Об этом проинформировал председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

«Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что Украина не будет изменять в Конституции существующие пункты о намерении страны вступить в НАТО», — пишет Telegram-канал «RT на русском».

Ранее в понедельник сообщалось, что глава Донецкой народной республики Денис Пушилин допустил вероятность новых попыток прорыва украинских силовиков с территории металлургического комбината «Азовсталь» в городе Мариуполе.