Спикер Рады Стефанчук: Украина не будет изменять в Конституции существующие пункты о намерении вступить в НАТО

Украина не будет изменять в своей Конституции существующие пункты о намерении бывшей советской республики присоединиться к Североатлантическому альянсу. Об этом проинформировал председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.
«Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что Украина не будет изменять в Конституции существующие пункты о намерении страны вступить в НАТО», — пишет Telegram-канал «RT на русском».
Ранее в понедельник сообщалось, что глава Донецкой народной республики Денис Пушилин допустил вероятность новых попыток прорыва украинских силовиков с территории металлургического комбината «Азовсталь» в городе Мариуполе.