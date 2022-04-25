Глава ДНР Пушилин допустил возможность новых попыток прорыва украинских силовиков с «Азовстали» в Мариуполе

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25 апреля 2022, 11:41

Глава ДНР Денис Пушилин, Alexander Rekun / globallookpress.com

Руководитель Донецкой народной республики Денис Пушилин допустил возможность новых попыток прорыва украинских силовиков с территории металлургического комбината «Азовсталь» в городе Мариуполе. Об этом информирует ТАСС.

«Пушилин не исключил возможности новых попыток прорыва украинских силовиков с "Азовстали", но сил и средств, чтобы это пресечь, хватает, отметил глава ДНР», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале российского агентства.

Ранее сегодня сообщалось, что бывший депутат Верховной Рады Илья Кива высказал точку зрения, согласно которой президент Владимир Зеленский вжился в роль могильщика граждан Украины.