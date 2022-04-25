Экс-депутат Рады Кива: президент Зеленский вжился в роль могильщика граждан Украины

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25 апреля 2022, 11:27

Президент Украины Владимир Зеленский, Volodymyr Tarasovukrinform / globallookpress.com

Украинский президент Владимир Зеленский вжился в роль могильщика граждан своей страны. Соответствующую точку зрения высказал в Telegram бывший депутат Верховной Рады Илья Кива.

«Посмотрел последнее видео Зеленского — вижу, он уже привык к смерти украинцев. Вжился в роль — могильщика», — говорится в публикации, размещенной в TG-канале экс-парламентария.

Как сообщалось ранее в понедельник, командир добровольческого батальона ДНР «Пятнашка» Ахра Авидзба отметил, что российская специальная операция по защите Донбасса, которую Москва осуществляет с 24 февраля, опередила киевскую сторону на считаные часы.