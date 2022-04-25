Косачев предрек повышение градуса радикализма Франции на российском направлении после победы Макрона на выборах

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25 апреля 2022, 10:17

Сенатор Константин Косачев, Federation Council of Russia / globallookpress.com

Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев предсказал повышение градуса радикализма Франции на российском направлении после победы Эммануэля Макрона на выборах президента страны. Об этом пишет Telegram-канал ТАСС.

«Победивший на выборах президента Франции Эммануэль Макрон в ближайшее время может активизировать свою внешнюю политику, при этом на российском направлении ожидается повышение градуса радикализма Парижа, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев», — говорится в публикации, размещенной в TG-канале.

Ранее сообщалось, что политик Марин Ле Пен, проигравшая Макрону по итогам голосования, назвала свой результат блестящей победой.