Политолог Шаповалов выразил мнение, что структура НАТО находится в состоянии кризиса

Аргументы Недели → Политика 13+

25 апреля 2022, 10:09

флаг НАТО, Oberhaeuser, via www.imago-image / globallookpress.com

Замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов оценил планы американских властей выделить до $250 тысяч на инициативы, которые могли бы помочь определить траекторию развития НАТО.

По словам Владимира Шаповалова, факт появления подобного гранта говорит о том, что структура Североатлантического альянса находится сейчас в состоянии кризиса и теряет способность объективно анализировать ситуацию и создавать стратегию развития.

Политолог в беседе с RT допустил, что в структуре НАТО усиливаются кризисные явления. Кроме того, альянс, по мнению эксперта, утрачивает инициативу.

Шаповалов выразил мнение, что в данном случае существует лишь один выход – НАТО следует распуститься.