Политолог Шаповалов выразил мнение, что структура НАТО находится в состоянии кризиса

Замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов оценил планы американских властей выделить до $250 тысяч на инициативы, которые могли бы помочь определить траекторию развития НАТО.
По словам Владимира Шаповалова, факт появления подобного гранта говорит о том, что структура Североатлантического альянса находится сейчас в состоянии кризиса и теряет способность объективно анализировать ситуацию и создавать стратегию развития.
Политолог в беседе с RT допустил, что в структуре НАТО усиливаются кризисные явления. Кроме того, альянс, по мнению эксперта, утрачивает инициативу.
Шаповалов выразил мнение, что в данном случае существует лишь один выход – НАТО следует распуститься.