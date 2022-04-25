Министр обороны Турции: конфликт на Украине может со временем привести к социальным и экономическим проблемам в ряде стран Европы

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25 апреля 2022, 09:40

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, Xinhua / globallookpress.com

Конфликт на Украине может со временем привести к социальным и экономическим проблемам в ряде государств, расположенных на территории Европы. Соответствующее заявление, как передает ТАСС, сделал Хулуси Акар, министр национальной обороны Турции.

«Конфликт на Украине может со временем привести к социальным и экономическим проблемам в ряде европейских стран», — процитирован Акар в публикации, размещенной в Telegram-канале российского информационного агентства.

Как сообщалось ранее в понедельник, Герой ДНР Ахра Авидзба отметил, что специальная операция Москвы по защите Донбасса опередила Киев на считаные часы.