Советник главы офиса президента Украины Арестович заявил, что Киев предложил Москве провести переговоры у стен «Азовстали»

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24 апреля 2022, 22:28 Источник: "Коммерсантъ"

Мариуполь, март 2022 г., Maximilian Clarke/globallook.com

Украина предложила России провести очередной раунд переговоров у стен комбината «Азовсталь». Об этом сообщил в своем видеообращении советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович. Выдержку из обращения приводит агентство Reuters.

«Мы пригласили россиян провести специальный раунд переговоров на месте, прямо у стен "Азовстали"», - сказал Арестович. По его словам, целью этого раунда должно стать немедленное прекращение огня в Мариуполе, создание многодневных гуманитарных коридоров, а также освобождение или обмен украинских военнослужащих, которые заблокированы сейчас на комбинате.

21 апреля министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Мариуполя. По его словам, остатки украинских формирований остались только на «Азовстали». Путин приказал отменить штурм комбината ради сохранения жизней российских военных.