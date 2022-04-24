Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Шарль Мишель поздравили Макрона с победой на выборах

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24 апреля 2022, 22:05 Источник: ТАСС

Предвыборные листовки, Imago/Laurent Sanson/globallook.com

Главы Еврокомиссии и Евросовета поздравили Эмманюэля Макрона с победой на выборах президента Франции, второй тур которых прошел в воскресенье.

Избирательные участки были закрыты в 20.00 (21.00 по времени Москвы). По предварительным итогам, Макрон лидирует с результатом 57,6% голосов.

«Дорогой Эмманюэль Макрон, поздравляю с переизбранием на пост президента республики. Надеюсь на продолжение нашего отличного сотрудничества. Вместе мы будем продвигать Францию и Европу», - написала в своем твиттере глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

В свою очередь председатель Евросовета Шарль Мишель в поздравлении подчеркнул, что победа Макрона была важна для Евросоюза.

«В эти неспокойные времена нам нужны сплоченная Европа и Франция, полностью приверженная более суверенному и стратегическому Евросоюзу. Мы можем рассчитывать на Францию еще пять лет», - написал Мишель.