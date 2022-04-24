Ле Пен поздравила Макрона с победой, однако назвала свой результат на выборах блестящим

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24 апреля 2022, 21:47 Источник: ТАСС

Марин Ле Пен во время голосования, Panoramic/globallook.com

Лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, которая по предварительным итогам, проиграла во втором туре президентских выборов во Франции, тем не менее назвала свой результат блестящей победой.

Ле Пен признала свое поражение, и, по данным СМИ, уже поздравила Макрона с победой, позвонив ему. Однако на митинге после закрытия избирательных участков назвала свой результат успешным.

«Этот результат стал для нас блестящей победой. Для нас, как и для миллионов европейцев, этот результат символизирует сильное недовольство нынешней системой», - сказала Ле Пен и призвала поддержать ее партию на предстоящих парламентских выборах.

Как сообщалось ранее, по предварительным данным, Макрон по итогам президентских выборов лидирует, набрав 57,6% голосов.