Французские экзитполы отдают победу Макрону во втором туре

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24 апреля 2022, 21:14 Источник: ТАСС

Президент Франции Эммануэль Макрон в день выборов, Angelini Hans/globallook.com

Действующий президент Эммануэль Макрон побеждает во втором туре президентских выборов во Франции, который прошел в воскресенье.

После закрытия в 20.00 (21.00 по московскому времени) избирательных участков, опубликованы первые предварительные данные. По ним Макрон набирает 57,6% голосов, его соперница лидер политической партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен - 42,2%, передает телеканал BFM.

По данным французских эзитполов:

IPSOS: Макрон — 58,2% Ле Пен — 41,8%;

IFOP: Макрон — 58% , Ле Пен — 42%;

Elabe: Макрон — 57,6%, Ле Пен — 42,4%.