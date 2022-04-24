Французские экзитполы отдают победу Макрону во втором туре

Действующий президент Эммануэль Макрон побеждает во втором туре президентских выборов во Франции, который прошел в воскресенье.
После закрытия в 20.00 (21.00 по московскому времени) избирательных участков, опубликованы первые предварительные данные. По ним Макрон набирает 57,6% голосов, его соперница лидер политической партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен - 42,2%, передает телеканал BFM.
По данным французских эзитполов:
IPSOS: Макрон — 58,2% Ле Пен — 41,8%;
IFOP: Макрон — 58% , Ле Пен — 42%;
Elabe: Макрон — 57,6%, Ле Пен — 42,4%.