Генконсульство России в Нью-Йорке после блокировки счетов вынуждено работать в режиме жесткой экономии

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24 апреля 2022, 21:29 Источник: ТАСС

Посольство России в Вашингтоне, Ting Shen/globallook.com

Генконсульство России в Нью-Йорке находится в очень сложной ситуации из-за блокировки счетов в банке Bank of America, однако несмотря на это, продолжает функционировать в полном объеме, рассказал агентству ТАСС в воскресенье исполняющий обязанности генконсула Вячеслав Славкин.

Он сообщил, что до того, как банк 16 марта заблокировал счета, консульство запаслось наличными средствами.

«Они позволяют при условии, что мы ввели жесточайший режим экономии, оплачивать электричество, коммунальные услуги, в определенной степени бензин, хотя мы ограничили движение транспорта, выплачивать зарплату сотрудникам», - сообщил Славкин.

Несмотря на это, по словам и.о. генконсула, диппредставительство работает в полном объеме, без всяких ограничений.

Ранее Чрезвычайный и полномочный посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что счета генеральных консульств России в Хьюстоне и Нью-Йорке закрыты банком Bank of America, посольство России фактически находится в блокаде со стороны государственных структур США.