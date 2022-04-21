Глава крымского парламента Константинов заявил, что руководитель СНБО Украины Данилов ответит за «людоедские желания»

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21 апреля 2022, 18:49 Источник: ВКонтакте

Крымский мост, Kremlin Pool/Global Look Press

Глава крымского парламента Владимир Константинов в четверг заявил, что руководитель СНБО Украины Алексей Данилов, сообщивший об угрозе удара по Крымскому мосту, ответит за свои "людоедские желания".

Ранее Алексей Данилов заявил, что Украина намерена подвергнуть Крымский мост ракетному обстрелу.

Владимир Константинов, комментируя вышеуказанное высказывание, выразил мнение, что близок час, когда "даниловы рассядутся по скамьям подсудимых" и будут отвечать за все содеянное, а также за свои "людоедские желания".