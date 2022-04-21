Россия ввела санкции против вице-президента США Камалы Харрис

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21 апреля 2022, 18:21 Источник: МИД России

вице-президент США Камала Харрис, Etienne Laurent - Pool via CNP/Keystone Press Agency

Россия в четверг, 21 апреля, расширила санкционный список в отношении граждан Соединенных Штатов Америки. В Министерстве иностранных дел РФ заявили, что в него включена вице-президент США Камала Харрис.

В МИД РФ уточнили, что в санкционный список внесли 29 граждан Соединенных Штатов, среди которых высшие руководители, бизнесмены, эксперты и журналисты, занимающиеся формированием русофобской повестки. Известно, что санкции, в частности, вводятся против Марка Цукерберга.

В ближайшее время Москва объявит о новом пополнении "стоп-листа" в качестве ответа на враждебные действия американских властей.