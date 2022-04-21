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Байден сообщил о запрете, связанном с Россией - судам заходить в порты США

, 18:36 Источник: ТАСС

Байден сообщил о запрете, связанном с Россией - судам заходить в порты США
морской бинокль, pixabay.com

США вводят запрет на вход в свои порты морских судов под флагом Российской Федерации или тех, которые иным образом связаны с РФ. Об этом сообщил в четверг, 21 апреля, американский лидер Джо Байден.

По словам Джо Байдена, США последовали примеру Европы и приняли решение запретить прием в американских портах связанных с Россией судов.

Глава Соединенных Штатов уточнил, что это означает, что ни одному кораблю, который ходит под российским флагом, которым владеет или которым пользуется лицо из РФ, не будет разрешено швартоваться в американских портах или иметь доступ к берегам страны.

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