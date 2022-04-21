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Заместитель госсекретаря Шерман заявила, что США будут активно конкурировать с Китаем

, 18:07 Источник: ТАСС

Заместитель госсекретаря Шерман заявила, что США будут активно конкурировать с Китаем
заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман, CNP/AdMedia

Заместитель государственного секретаря США Уэнди Шерман в четверг, 21 апреля, заявила, что Соединенные Штаты Америки будут активно конкурировать с Китаем, пытаясь не сорваться в конфликт Пекином.

Уэнди Шерман уточнила, что американская сторона намерена управлять конкуренцией с КНР таким образом, чтобы она не переросла в конфликтную ситуацию.

Замгоссекратаря США уточнила, что Вашингтон будет сотрудничать с Пекином, где это необходимо, но в то же время будет защищать свои ценности, противодействуя Китаю.

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