Экс-президент Боливии Моралес заявил, что у США нет полномочий судить о правах человека

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21 апреля 2022, 16:44

бывший президент Боливии Эво Моралес, Rene Quenallata/XinHua

Экс-президент Боливии Эво Моралес в рамках беседы с журналистами осудил военные вмешательства США в разных странах и подчеркнул, что Вашингтон не имеет морального права рассуждать о правах человека.

Эво Моралес обратил внимание на то, что Соединенные Штаты Америки совершили столько вторжений в Ирак, Ливию и многие другие страны, причем иногда посредством госпереворота, но по-прежнему полагают, что являются защитниками прав человека.

Бывший президент Боливии в разговоре с RT заметил, что Вашингтон "не ратифицировал ни одного международного договора или конвенции по правам человека", вследствие чего у американских властей нет полномочий говорить о правах человека. Политик также заметил, что для США путь к миру лежит через военное вмешательство, однако там, где это происходит, никогда не будет справедливости.