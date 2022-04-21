Сенатор Ковитиди осудила слова секретаря СНБО Украины Данилова о возможности удара по Крымскому мосту

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21 апреля 2022, 16:31

сенатор Ольга Ковитиди, Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Сенатор Ольга Ковитиди, член комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству осудила слова секретаря СНБО Украины Алексея Данилова о возможности нанесения удара по Крымскому мосту.

Ольга Ковитиди подчеркнула, что заявление Алексея Данилова противоречит высказываниям украинских политиков, а также генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша о необходимости пасхального перемирия. Сенатор в беседе с RT заметила, что Россия является "чрезвычайно миролюбивой" страной, однако испытывать ее терпение не стоит.

Ковитиди уточнила, что речь уже идет не об играх – произносить подобные вещи опасно. По словам сенатора, воздушное пространство над Крымским мостом серьезно охраняется, вследствие чего любое посягательство будет обнаружено и нейтрализовано. Ольга Ковитиди заключила, что мост "стоит, стоял и будет стоять".