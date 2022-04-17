Карл Нехаммер: Австрия лишь через несколько лет сможет отказаться от российского газа

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17 апреля 2022, 20:32 Источник: "Интерфакс"

Федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер, Guo Chen/globallook.com

Австрия только через несколько лет сможет отказаться от российского газа. Пока его доля в импорте энергоресурсов составляет 80%. Об этом заявил в интервью телеканалу NBC федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер.

Говоря о перспективах отказа от российских энергоносителей, Нехаммер сказал, что «это не будет возможным сегодня, завтра, но, может быть, через несколько лет».

Он также рассказал, что Австрия сейчас находится в поиске вариантов, которые способны привести к снижению зависимости страны от российского газа. Однако на это потребуется время.

«Это займет время, потому что степень нашей зависимости от российского газа - 80%. Похожая ситуация у Германии», - сообщил канцлер.

Ранее Нехаммер заявлял, что, вводя санкции в отношении РФ, Евросоюз должен думать о том, чтобы они не нанесли ему самому ущерба больше, чем России.