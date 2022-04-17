Глава украинского МИД Кулеба: по Медведчуку может быть принято политическое решение

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17 апреля 2022, 20:10 Источник: ТАСС

Виктор Медведчук, Kremlin Pool/globallook.com

Судьба украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука будет решаться в ходе как юридического, так и политического процесса. Об этом в эфире телекомпании CBS (США) заявил в воскресенье министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Когда журналисты попросили его объяснить, что он имеет в виду под политическим процессом, Кулеба заявил, что в Украине будут наблюдать, как станет разворачиваться ситуация с возможным обменом Медведчука.

«Когда я упомянул о политических решениях, вы знаете, пресс-секретарь президента Путина господин Песков заявил, что Россия не заинтересована в обмене господина Медведчука, но мы посмотрим, как будет развиваться ситуация», - сказал Кулеба.

Комментируя в среду задержание Медведчука сотрудниками СБУ, Песков заявил, что политик не является российским гражданином и неизвестно, захочет ли обмена он сам.