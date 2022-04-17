МИД Греции обратился в Международный уголовный суд в Гааге с просьбой расследовать преступления в Мариуполе

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17 апреля 2022, 19:41 Источник: ТАСС

Флаг Греции, STELLA /globallook.com

МИД Греции направило письмо генеральному прокурору Международного уголовного суда в Гааге с просьбой расследовать военные преступления, совершенные в городе Мариуполе, а также селах Сартана и Волноваха, где живут этнические греки. Об этом сообщил в интервью газете Kathimerini, опубликованном в воскресенье, министр иностранных дел Греции Никос Дендиас.

Он заявил, что для страны является первоочередной задачей защита и оказание гуманитарной помощи представителям греческой общины Украины. Поэтому власти продолжат поднимать тему Мариуполя, где погибли, в том числе этнические греки, на всех форумах.

«Совершение военных преступлений должно быть тщательно расследовано. Именно поэтому я направил генеральному прокурору Международного уголовного суда письмо с просьбой расследовать преступления, совершенные как в Мариуполе, так и в селах Сартана и Волноваха», - сказал Дендиас.

Ранее о намерении Украины обратиться в Международный уголовный суд в Гааге из-за спецоперации России заявлял глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.