Белоруссия с 16 апреля вводит ответные ограничения для автотранспорта, зарегистрированного в ЕС

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15 апреля 2022, 21:14 Источник: РИА "Новости"

машины, pixabay.com

В Министерстве транспорта Белоруссии заявили, что с 16 апреля страна вводит ответный запрет на перемещение в республику через таможенную границу ЕАЭС автомобилей и тягачей, зарегистрированных в странах ЕС.

В ведомстве уточнили, что в Белоруссии были приняты ответные меры в отношении транспортных средств, которые были зарегистрированы в странах, являющихся членами Европейского союза. С 00.00 по местному времени (совпадает с московским) субботы, 16 апреля, в республике вводится запрет на перемещение через таможенную границу ЕАЭС автомобилей и тягачей из ЕС.

Исключение будет сделано для автотранспорта через определенные пункты пропуска в специально установленные места в целях проведения грузовых операций и перецепки.