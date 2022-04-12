Приморье миновала участь получить либо чокнутого, либо криминального губернатора

В рамках расследования дела о хищении 105 млн рублей на психиатрическую экспертизу отправлен Андрей Ищенко, баллотировавшийся на пост губернатора Приморья. Бывшему члену КПРФ инкриминируется мошенничество, совершённое во Владивостоке при возведении многоквартирного дома. Если в уссурийской психиатрической больнице экс-кандидат будет признан невменяемым, уголовной ответственности ему удастся избежать.
Находясь на посту учредителя строительной компании, Ищенко с декабря 2016 по июнь 2021 присвоил денежные средства 187 дольщиков. Осенью прошлого года помещённый под арест до 17 мая предприниматель объяснял, что проблемы на стройке связаны с выборами 2018 г. Тогда он назвал финансовые затруднения временными и пообещал сдать объект к весне нынешнего года. Позднее было выявлено крупное хищение, в отношении подозреваемого было возбуждено дело по ч.4 159 статьи УК РФ. Ищенко вину отрицает, его адвокат заявляет о наличии у подзащитного некоего ранее поставленного диагноза.
Первые сомнения в адекватности несостоявшегося губернатора возникли сразу после проведения выборов 2018 года, на которых он проиграл Андрею Тарасенко во втором туре. Экс-кандидат заявил публично о фальсификации результатов, а также объявил голодовку. Позднее Ищенко опубликовал в соцсетях ряд неоднозначных постов. Он рассказывал о попытке его подкупа с целью отказа от участия в выборах, назначении переговорщиком с Японией по вопросу «возврата Су-25, угнанного из СССР в 1987 году», похищении «демонами». На данный момент эти публикации удалены.
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