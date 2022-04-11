Лавров заявил, что спецоперация РФ на Украине призвана покончить с курсом США на доминирование в мире

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11 апреля 2022, 14:27 Источник: Россия 24

глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia/via Globallookpress.com

Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в понедельник, 11 апреля, заявил, что спецоперация РФ на Украине призвана покончить с курсом США на мировое доминирование.

Сергей Лавров подчеркнул, что специальная военная операция России направлена на то, чтобы безоглядный курс на полное доминирование Соединенных Штатов Америки и под ними остальных западных стран на международной арене завершился.

По словам руководителя российского МИД, речь идет о доминировании, которое выстраивается с грубейшими нарушениями международного права, по неким правилам, которые вырабатываются "от случая к случаю".