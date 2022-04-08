Евросоюз ввел санкции против Дерипаски, Грефа, генерала Конашенкова и концерна «Калашников»

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8 апреля 2022, 22:43 Источник: "Интерфакс"

Герман Греф и Владимир Путин в Ялте, 2017 г., Kremlin Pool/globallook.com

Официальный журнал Евросоюза опубликовал подробности пятого пакета санкций, который был утвержден в пятницу. В «черном списке» оказались 18 организаций и 217 физических лиц, в том числе Герман Греф и Олег Дерипаска.

Персональные санкции введены также против медиаменеджеров: гендиректора информационного агентства ТАСС Сергея Михайлова; гендиректора ВГТРК Олега Добродеева; главного редактора и владельца газеты «Московский комсомолец» Павла Гусева; главного редактора и генерального директора «Комсомольской правды» Владимира Сунгоркина; президента медиахолдинга «Красная звезда» и телеведущего Алексея Пиманова.

В санкционном списке оказался также официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

Блокирующие санкции введены против нескольких российских банков: ВТБ, «ФК Открытие», Новикомбанка и Совкомбанка.

Под ограничения попали ряд компаний, связанных с российской военной спецоперацией в Украине: концерн «Калашников», «Корпорация тактическое ракетное вооружение», АО «Росэлектроника» и другие.

Также вводится эмбарго на поставки в ЕС российского угля — оно начнет действовать с августа 2022 года.