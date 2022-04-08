Президент ФРГ Штайнмайер назвал ошибкой поддержку газопровода «Северный поток-2»

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8 апреля 2022, 17:20 Источник: ТАСС

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, Bernd von Jutrczenka/dpa/globallook.com

Позиция Германии по поддержке газопровода «Северный поток-2» была ошибкой. Она подорвала доверие к стране со стороны восточноевропейских партнеров. Об этом заявил в беседе с еженедельником Der Spiegel президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. Интервью опубликовано в пятницу.

«Конечно, это было ошибкой. Слишком долго я успокаивал себя тем фактом, что планирование этого проекта завершилось еще до 2014 года, а я потом лишь делал ставку на диалог. Мало того, что сам проект стоимостью в миллиард долларов был остановлен, так еще и наша позиция подорвала доверие со стороны восточноевропейских партнеров», - заявил президент ФРГ.

Он также охарактеризовал как ошибочную политику ФРГ по отношению к России в целом. Когда журналисты попросили его уточнить, чьи именно ошибки президент имеет в виду, Штайнмайер ответил: «Поколения политиков, и я себя к ним причисляю».

Строительство газопровода «Северный поток-2» было завершено в сентябре 2021 года. 22 февраля 2022 г., после признания Россией республик Донбасса, канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил о приостановке сертификации проекта.