Урсула фон дер Ляйен намерена выразить соболезнования Зеленскому из-за гибели людей в Краматорске в ходе своего визита в Киев

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что поражена гибелью людей на железнодорожном вокзале Краматорска в пятницу и выразит свои соболезнования президенту Украины лично во время своего визита в Киев.
«Ракетная атака этим утром на железнодорожную станцию, откуда эвакуировались украинские гражданские лица, отвратительна. Я поражена гибелью людей и лично выражу соболезнования президенту Зеленскому. Мои мысли с семьями жертв», - написала глава ЕК в своем твиттере.
Урсула Фон дер Ляйен и глава евродипломатии Жозеп Боррель в четверг отправились на поезде в Киев для встречи с Владимиром Зеленским. Детали поездки не сообщаются из соображений безопасности.
В пятницу в результате ракетного удара по железнодорожному вокзалу Краматорска погибли не менее 30 человек, порядка 100 получили ранения. Украина обвинила в атаке российские ВС. Министерство обороны России назвало заявления украинской стороны не соответствующими действительности.