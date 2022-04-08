Лавров сообщил, что Франция и США отказались от сотрудничества с Россией в Минской группе по Карабаху

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8 апреля 2022, 15:46 Источник: "Интерфакс"

Флаги ОБСЕ, Omar Marques /globallook.com

США и Франция отказались сотрудничать с Россией в формате сопредседательства в Минской группе ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в пятницу на пресс-конференции, посвященной итогам его переговоров с главой армянского МИД Араратом Мирзояном.

Лавров назвал подобный подход «абсолютно безответственным».

«Они сейчас <> все конфликты и кризисы на земле делают заложниками своей русофобской политики, заставляя всех и вся прекращать взаимодействие [с Россией] в любых форматах только для того, чтобы доказать свою способность диктовать свою одностороннюю волю», - заявил Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства заверил, что Россию такие действия не выбьют из колеи. «Мы привержены полностью, как и были всегда, содействию в урегулировании карабахской ситуации, привержены выполнению всех тех договоренностей, которые достигались в трехстороннем формате между лидерами России, Армении и Азербайджана», - подчеркнул он.