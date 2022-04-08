Аналитик Владимир Оленченко: новый пакет санкций против России не соответствует интересам ЕС

Аргументы Недели → Политика 13+

8 апреля 2022, 15:08

порт Гамбург, фото: pixabay.com

Европейский союз в пятницу, 8 апреля, принял пятый пакет санкций против России. Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко заявил, что новый пакет санкций не соответствует интересам Евросоюза.

Как отметил эксперт, новые санкции были Евросоюзом приняты "с очень большим скрипом", было много несогласных. "Можно только догадываться, какие рычаги давления применили США", — цитирует RT Оленченко.

Аналитик уверен, что решение на запрет на предоставление доступа в порты Евросоюза судам, зарегистрированным в РФ, создаст трудности в логистике, но со стороны России "развязки будут найдены". По оценке эксперта, ЕС подорвал свою репутацию торгового и экономического партнёра.

Япония вводит запрет на импорт угля из России и новые инвестиции в страну, поставку автомобилей, некоторых видов древесины и водки. Кисида пояснил, что решение об ужесточении санкций приняли после сообщений об убийствах мирных жителей в Буче на Украине.