Сергей Лавров: переговоры между Россией и Украиной идут непросто

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8 апреля 2022, 15:11 Источник: ТАСС

Сергей Лавров, MFA Russia/globallook.com

Глава российского МИД Сергей Лавров, выступая в пятницу на пресс-конфренции, посвященной итогам переговоров со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном, заявил, что переговорный процесс между Украиной и РФ идет непросто.

«Поделился с моим коллегой и другом, как развиваются переговорные контакты между российской и украинской делегациями. Они идут непросто, но мы будем добиваться того, чтобы все задачи, которые перед этими переговорами стоят, выполнялись», - сообщил журналистам глава российского внешнеполитического ведомства.

В последний раз очная встреча российской и украинской делегаций прошла 29 марта в Стамбуле. Комментируя 7 апреля ход переговорного процесса, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал его «вязким», заметив при этом, что хотелось бы видеть большей динамики с украинской стороны.