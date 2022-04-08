Дмитрий Песков: Россия по-прежнему убеждена в агрессивном, а не оборонительном характере НАТО

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8 апреля 2022, 13:59

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

Российская Федерация по-прежнему убеждена в агрессивном, а не оборонительном характере Североатлантического альянса. С соответствующим заявлением в ходе общения с представителями средств массовой информации выступил спикер Кремля Дмитрий Песков.

«РФ по-прежнему убеждена в агрессивном, а не оборонительном характере НАТО», — процитирован Песков в публикации, размещенной в Telegram-канале ТАСС.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что блок не видит признаков пересмотра Москвой своих планов по Украине. По словам Столтенберга, альянс должен усиливать оборону и готовить длительные санкции.