Врио главы ЛДПР Леонид Слуцкий объявил о продлении церемонии прощания с Владимиром Жириновским в Доме Союзов

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8 апреля 2022, 13:27

Временно исполняющий обязанности руководителя фракции ЛДПР, Председатель Комитета по международным делам Леонид Слуцкий объявил о продлении церемонии прощания с Владимиром Жириновским.

Церемония прощания с политиком после отпевания проходит в Доме Союзов. Проститься с Жириновским 8 апреля хотят сотни россиян.

Президент РФ Владимир Путин приезжал проститься с лидером ЛДПР к самому началу церемонии. Путин был с букетом красных роз, постоял около минуты у гроба политика, перекрестился и ушел.

Проститься с Владимиром Жириновским в Дом Союзов также Председатель Госдумы Вячеслав Володин, Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, заместитель Председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев, Министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов, руководитель фракции «Новые люди» Алексей Нечаев, депутаты, сенаторы, политики и общественные деятели.

Леонид Слуцкий сказал: «Всем казалось, Жириновский вечен. Это действительно так. Он вечен в нашей памяти, в памяти тех, кто придет после нас. Наша ответственность перед ним — сохранить сознанную им Либерально-демократическую партию России, сохранить и умножить, как бы это ни было сложно, те инициативы, программы, которые начаты Владимиром Вольфовичем». Слуцкий отметил, что уход лидера — невосполнимая утрата, горечь от которой останется навсегда. Депутат Госдумы Владимир Ресин назвал Жириновского самородком, так как этот человек из народа сам себя сделал.