Россия уже месяц живёт под беспрецедентными и бессмысленными санкциями

Аргументы Недели → Политика 13+

4 апреля 2022, 17:51

За предельно короткий период времени Запад наложил на Россию все возможные запреты, заморозил золото-валютные резервы ЦБ, остановил торговлю, особенно высотехнологичными товарами, вывел бизнес из России. После 1917 года такого никогда не было.



Даже западный бизнес, которому впору держаться подальше от политики да поближе к прибыли, марширует вон из страны. Осталось только отказаться от российского сырья, чтобы окончательно убить нашу экономику. Санкции повлияли на каждого из нас, на качество нашей жизни, но они абсолютно бесполезны для политики. Власть имущие похоже смирились, что санкции с нами навсегда, и будут уступки или не будут, закончить военную операцию или продолжить - ничего не изменится. Курс тоже не изменится, и народ не выйдет на протесты. Ведь санкциями именно смену режима добиваются западные коллеги. Даже в ущерб себе санкционный напор не ослабевает. Европейцы уже почувствовали удорожание всего и дефицит продовольствия, а ведь всё только началось. И никому кроме простых людей с обеих сторон хуже от этих санкций не будет. Ну лишатся богачи очередной яхты или особняка, но здесь, на родине, они даже не изменят своим пищевым привычкам. В отличие от нас, простых людей, и от них - таких же простых, но с другой стороны границы. Поэтому санкции бесполезно.