Глава аппарата Белого дома Клейн считает, что конфликт вокруг Украины далек от завершения

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3 апреля 2022, 19:39 Источник: ТАСС

Рональд Клейн, Chris Kleponis - Cnp/Keystone Press Agency/globallook.com

Глава аппарата Белого дома Рональд Клейн считает, что снижение активности российских войск на Киевском направлении не говорит о скором разрешении конфликта, поэтому США намерены продолжать оказывать военную помощь Украине. Об этом он заявил в воскресенье в эфире телеканала ABC.

Клейн предположил, что снижение активности российских сил в районе Киева и Чернигова может свидетельствовать лишь о переброске их на восточное направление. «К сожалению, война далеко не окончена», - сказал он.

Отвечая на вопрос журналистов, устроит ли США такой вариант договоренностей Киева и Москвы, при котором Украина окажется поделена по типу Корейского полуострова, Клейн ответил, что «эти вопросы должна решать Украина».

«Я отмечу, что президент Зеленский сказал, что для него это неприемлемо», - подчеркнул при этом глава аппарата Белого дома.

Он также добавил, что Украина сама будет определять свое политическое будущее, а США окажут ей военную помощь.

«Политическое будущее Украины предстоит определять украинцам. В военном плане это нападение должно быть отброшено, поэтому мы делаем столь многое, чтобы поддержать президента Зеленского и его армию», - заявил Клейн.

Ранее сообщалось, что председатель Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли обсудил с главкомом ВСУ Валерием Залужным военную помощь Украине.