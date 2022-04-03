Представители МИД Чехии заявили, что на российских дипломатах лежит часть ответственности за происходящее на Украине

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3 апреля 2022, 08:03 Источник: ТАСС

Здание МИД России в Москве, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Представители МИД Чехии обратились к российским дипломатам. В чешском внешнеполитическом ведомстве заявили, что на дипломатах России лежит часть ответственности за происходящее на Украине. В МИД Чехии подчеркнули, что на эти события дипломаты должны реагировать исходя "из совести и морали".

В чешском дипведомстве считают, что у дипломатов РФ и Чехии есть "нечто общее" - "служить своим правительствам и народам", но "всему должны быть пределы".

В МИД РФ ответили на обращение чешской дипломатии. Российские дипломаты, в отличие от чешских, не предают память тех, кто отдал жизни ради общего будущего.

"Чешские дипломаты, у нас с вами действительно есть нечто общее. Только вы об этом давно забыли, предали и продали страницы нашей общей истории. А мы - помним. Мы не предаем память тех, кто отдал жизни ради нашего с вами будущего", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале МИД России.

С 6 по 12 мая 1945 года в результате Пражской наступательной операции советские войска разгромили последнюю крупную группировку вермахта. В братской могиле в городе Оломоуц, который войска 4-го Украинского фронта освободили 8 мая, погребены 1 510 красноармейцев, из которых известны имена 1 056.

Посла Российской Федерации в Праге Александра Змеевского 26 марта вызывали в МИД Чехии.