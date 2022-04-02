Спикер Кремля Песков: военный потенциал Украины практически разрушен в ходе спецоперации России

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2 апреля 2022, 21:01

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

Украинский военный потенциал практически разрушен в ходе специальной операции, осуществляемой Российской Федерацией. Соответствующее заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.



«Песков заявил, что военный потенциал Украины практически разрушен в ходе спецоперации РФ», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале РИА Новости.

Москва надеется, что в соседней стране будут запрещены проявления националистических идей, а русский язык восстановит свои позиции, также отметил спикер Кремля.

Как сообщалось ранее в субботу, Дмитрий Песков указал на то, что Украина не является дружественным государством для России и Белоруссии.