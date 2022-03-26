Азербайджан обвинил Армению в нарушении договоренностей по Нагорному Карабаху

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26 марта 2022, 23:08 Источник: "Интерфакс"

Лагерь российских миротворцев в Нагорном Карабахе, MOD Russia/globallook.com

В ответ на субботнее заявление Минобороны РФ, о том, что азербайджанские военные нарушили договоренности по Нагорному Карабаху, Баку обвинил Армению в невыполнении пунктов трехстороннего заявления лидеров Азербайджана, Армении и России.

«Азербайджан не нарушил ни один из пунктов трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года. Наоборот, с сожалением констатируем, что остатки армянской армии и прочие незаконные армянские вооруженные формирования до сих пор не выведены из Карабахского региона Азербайджана в соответствии с пунктом 4 этого заявления. Так что это Армения нарушает пункты заявления», - говорится в заявлении Минобороны Азербайджана.

По мнению ведомства, миротворческие силы России должны, согласно трехстороннему заявлению, обеспечить «полный вывод остатков армянской армии» с территории Азербайджана.

Ранее в субботу министерство обороны России заявило, что «ВС Азербайджана зашли в зону ответственности российского миротворческого контингента на территории Карабаха», а также обстреляли подразделения армии Нагорного Карабаха.