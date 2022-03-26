Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу: давление на Россию должно быть продолжено

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26 марта 2022, 21:02 Источник: ТАСС

Мевлют Чавушоглу, Mohammad Abu Ghosh/XinHua/globallook.com

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, выступая на международной конференции «Форум Дохи» в Катаре, заявил, что мировое сообщество должно продолжить давление на России из-за ее военной спецоперации в Украине.

«Как международное сообщество мы должны продолжать оказывать давление на Россию. Эта атака на суверенитет Украины неприемлема», - приводит слова Чавушоглу газета Milliyet.

При этом министр иностранных дел Турции высказался за посредничество в урегулировании украинского конфликта.

« Нам нужно найти безопасный выход из этой ситуации. Если мы добьемся успеха и найдем решение, будет достигнуто прекращение огня, но перед этим должны быть удовлетворены гуманитарные потребности, должны быть открыты [гуманитарные] коридоры», - сказал он.

Ранее Чаушоглу неоднократно заявлял, что его страна не станет вводить санкции против России, чтобы оставить открытым канал для диалога. Кроме того, присоединение к санкциям могло бы нанести ущерб экономике Турции