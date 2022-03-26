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Глава Минобороны Украины Резников со сдержанным оптимизмом оценил встречу с американскими министрами и Джо Байденом в Польше

, 19:46 Источник: Twitter

Глава Минобороны Украины Резников со сдержанным оптимизмом оценил встречу с американскими министрами и Джо Байденом в Польше
Встреча в формате "2+2" в Польше, Adam Schultz/White House/globallook.com

Комментируя итоги встречи министров обороны и иностранных дел США и Украины в формате «2+2» в Польше, глава украинского Минобороны Алексей Резников оценил их со сдержанным оптимизмом.

«Я оцениваю свою с Кулебой встречу [с Энтони Блинкеном, Ллойдом Остином и Джо Байденом] со сдержанным оптимизмом. Обсуждали насущные потребности украинской армии. Президент Байден сказал: «Украина вдохновила весь мир». Обнадеживает», - написал Резников в своем Twitter.

В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен, говоря об итогах встречи, сообщил в Twitter: «Мы пообещали поддержку для удовлетворения потребностей Украины в безопасности, гуманитарных и экономических». 

26 марта Резников и Кулеба встречались в польской столице со своими американскими коллегами - госсекретарем Энтони Блинкеном и главой Пентагона Ллойдом Остином для обсуждения текущих вопросов, касающихся ситуации вокруг Украины. По ходу встречи к ним присоединился президент США Джо Байден.

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