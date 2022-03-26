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Песков: странно слышать обвинения в адрес Путина от Байдена, призывавшего бомбить Югославию

, 19:13 Источник: ТАСС

Песков: странно слышать обвинения в адрес Путина от Байдена, призывавшего бомбить Югославию
Джо Байден во время визита в Польшу, Sgt. Robin Lewis/U.S. Marine/globallook.com

Оскорбления в адрес президента России, которые звучат в последнее время из уст Джо Байдена, недопустимы и сужают окно возможностей для налаживания отношений двух стран, заявил в беседе с ТАСС официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Комментируя недавние высказывания Байдена, назвавшего Владимира Путина «военным преступником», Песков заявил, что «государственный лидер должен сохранять трезвость».

«И, конечно, каждый раз подобные личные оскорбления сужают окно возможностей для наших двусторонних отношений при нынешней администрации [США]. Надо себе отдавать отчет в этом», - заявил Песков.

Он подчеркнул также, что странно слышать обвинения в адрес российского президента от человека, который «призывал бомбить Югославию».

25 марта, во время визита в Польшу, Джо Байден повторно назвал президента РФ Владимира Путина «военным преступником» и выразил надежду, что его личное мнение не будет отлично от формальной юридической оценки.

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