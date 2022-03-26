МИД Армении требует расследования действий российских миротворцев в Нагорном Карабахе из-за вторжения Азербайджана

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26 марта 2022, 16:39 Источник: ТАСС

Здание правительства Армении, Konstantin Kokoshkin/globallook.com

В связи с обострением ситуации в Нагорном Карабахе МИД Армении выступил с заявлением, в котором выразил надежду, что российский миротворческий контингент примет меры по выводу азербайджанских ВС, вторгшихся в зону его ответственности. Он также потребовал расследования действий российских миротворцев.

«Считаем, что из-за вторжения азербайджанских войск в зону ответственности миротворческого контингента РФ в Нагорном Карабахе должно быть проведено надлежащее расследование действий миротворцев, а также формулировка и публикация четкого требования о возвращении азербайджанских войск на свои позиции. Ожидаем от контингента РФ конкретных, видимых шагов по урегулированию ситуации для недопущения новых жертв и боевых действий», - говорится в заявлении министерства.

Накануне МИД Армении также выступил с заявлением, в котором призвал миротворческие силы РФ принять меры к «возвращению азербайджанских подразделений на исходные позиции по состоянию на 23 марта».

В пятницу премьер Армении Никол Пашинян и президент РФ Владимир Путин обсудили обострение ситуации в Нагорном Карабахе.