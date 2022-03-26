МИД Армении требует расследования действий российских миротворцев в Нагорном Карабахе из-за вторжения Азербайджана

В связи с обострением ситуации в Нагорном Карабахе МИД Армении выступил с заявлением, в котором выразил надежду, что российский миротворческий контингент примет меры по выводу азербайджанских ВС, вторгшихся в зону его ответственности. Он также потребовал расследования действий российских миротворцев.
«Считаем, что из-за вторжения азербайджанских войск в зону ответственности миротворческого контингента РФ в Нагорном Карабахе должно быть проведено надлежащее расследование действий миротворцев, а также формулировка и публикация четкого требования о возвращении азербайджанских войск на свои позиции. Ожидаем от контингента РФ конкретных, видимых шагов по урегулированию ситуации для недопущения новых жертв и боевых действий», - говорится в заявлении министерства.
Накануне МИД Армении также выступил с заявлением, в котором призвал миротворческие силы РФ принять меры к «возвращению азербайджанских подразделений на исходные позиции по состоянию на 23 марта».
В пятницу премьер Армении Никол Пашинян и президент РФ Владимир Путин обсудили обострение ситуации в Нагорном Карабахе.