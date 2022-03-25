Mash: умер Владимир Жириновский

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25 марта 2022, 11:52 Источник: Telegram

Владимир Жириновский, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Утром в пятницу, 25 марта, в телеграм-канале Mash появилась информация об уходе из жизни главы партии ЛДПР Владимира Жириновского. Согласно последним данным, политик умер сегодня в 10.45 утра.

Утверждается, что последние сутки жизни Владимир Жириновский провел в коме. Официально информацию о кончине лидера партии ЛДПР пока не подтвердили.

Напомним, 20 марта, в пресс-службе ЛДПР опровергли появившиеся ранее сообщения о том, что состояние Жириновского ухудшилось и он снова введен в медикаментозную кому.

Дополнение:

Позже сегодня спикер Госдумы Вячеслав Володин, Минздрав России, сын Владимира Жириновского Олег Эйдельштейн и партия ЛДПР опровергли информацию о кончине политика. Сенатор Александр Пронюшкин извинился за свой пост о смерти политика.