Mash: умер Владимир Жириновский

Утром в пятницу, 25 марта, в телеграм-канале Mash появилась информация об уходе из жизни главы партии ЛДПР Владимира Жириновского. Согласно последним данным, политик умер сегодня в 10.45 утра.
Утверждается, что последние сутки жизни Владимир Жириновский провел в коме. Официально информацию о кончине лидера партии ЛДПР пока не подтвердили.
Напомним, 20 марта, в пресс-службе ЛДПР опровергли появившиеся ранее сообщения о том, что состояние Жириновского ухудшилось и он снова введен в медикаментозную кому.
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Позже сегодня спикер Госдумы Вячеслав Володин, Минздрав России, сын Владимира Жириновского Олег Эйдельштейн и партия ЛДПР опровергли информацию о кончине политика. Сенатор Александр Пронюшкин извинился за свой пост о смерти политика.